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В Одесі вночі пролунали вибухи
Місто атакували ударні безпілотники з різних напрямків.
В Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Геннадія Труханова.
«В місті чутно вибухи!» — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами повідомлялося про кілька груп ударних безпілотників, які прямували с сторону міста з різних напрямків.
«БпЛА в напрямку Одеси зі східного та західного напрямків», — заявляли у Повітряних силах.
Крім того, мер міста Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях через загрозу БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.