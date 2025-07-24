В Одесі вночі пролунали вибухи

Робота ППО / © Getty Images

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В Одесі в ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Геннадія Труханова.

«В місті чутно вибухи!» — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами повідомлялося про кілька груп ударних безпілотників, які прямували с сторону міста з різних напрямків.

«БпЛА в напрямку Одеси зі східного та західного напрямків», — заявляли у Повітряних силах.

Крім того, мер міста Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях через загрозу БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.