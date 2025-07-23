У Кривому Розі вночі пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

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В ніч проти 23 серпня у Кривому Розі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

«У Кривому Розі було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста.

Пізніше видання повідомило про повторну серію вибухів у Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

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