В Кривом Роге ночью раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

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В ночь на 23 августа в Кривом Роге раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города.

Позже издание сообщило о повторной серии взрывов в Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

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