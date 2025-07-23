- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге ночью раздались взрывы
В Кривом Роге раздались взрывы на фоне атаки БпЛА.
В ночь на 23 августа в Кривом Роге раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города.
Позже издание сообщило о повторной серии взрывов в Кривом Роге.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.