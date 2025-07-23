ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге ночью раздались взрывы

В Кривом Роге раздались взрывы на фоне атаки БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В ночь на 23 августа в Кривом Роге раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении нескольких ударных БпЛА в направлении города.

Позже издание сообщило о повторной серии взрывов в Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie