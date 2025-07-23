Россия атакует Украину БПЛА: направления движения

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Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

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Основные направления движения ударных БПЛА противника:

БПЛА на юге Черниговщины, курс западный;

БПЛА в центральной части Полтавщины, курс западный;

Группы БпЛА на границе Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей курсом на Кривой Рог;

Группы БпЛА севернее Никополя, курсом на Каменское;

БПЛА в районе Горностаевки (Херсонщина), вектор движения Кривой Рог;

Новые БПЛА на востоке Сумщины.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.