Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 23 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний;

БпЛА у центральній частині Полтавщини, курс західний;

Групи БпЛА на межі Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей, курсом на Кривий Ріг;

Групи БпЛА північніше Нікополя, курсом на Кам’янське;

БпЛА в районі Горностаївки (Херсонщина), вектор руху Кривий Ріг;

Нові БпЛА на сході Сумщини.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.