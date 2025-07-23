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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Протести проти закону щодо НАБУ і САП: Буданов вперше прокоментував

Кирило Буданов на тлі протестів проти закону щодо НАБУ сказав, що саме може врятувати Україну в цій ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кирило Буданов

Кирило Буданов

На тлі ухвалення скандального закону про ліквідацію незалежності НАБУ і САП і протестів проти цього документи, керівник ГУР Кирило Буданов вперше прокоментував, що думає з цього приводу.

Свій зважений пост очільник ГУР опублікував у соцмережах.

Буданов нагадав сумні уроки української історії, які вчать нас, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.

Він наголосив, що в українців одна спільна біда і один ворог — це Росія.

«Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети — відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність», — закликав керівник ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Пізно увечері документ був підписаний президентом Зеленським, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.

Тим часом у Києві, Львові та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на цей закон.

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