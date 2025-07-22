Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Варто зазначити, що статус документа на сайті Верховної Ради змінювався кілька разів. Спочатку зазначалося, що закон підписано президентом. Згодом цей запис зник, а на сторінці зʼявився попередній статус — «направлено на підпис президенту України».

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Станом на 23:24 22 липня статус знову оновлено — документ позначений як підписаний главою держави.

Що відомо про закон

Нагадаємо, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила скандальний закон №12414 у другому читанні, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування певних кримінальних правопорушень під час воєнного стану.

Основною суттю поправок стала значна зміна підпорядкованості та зменшення незалежності двох антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Одразу після голосування законопроєкт підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, далі документ передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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Нардеп Ярослав Железняк пояснив, які зміни передбачає скандальний закон про НАБУ та САП. За його словами, керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП.

Генеральний прокурор:

буде визначати, який прокурор буде стежити за розслідуваннями НАБУ,

отримує доступ до всіх справ НАБУ та може передавати їх іншим прокурорам чи правоохоронним органам,

надає НАБУ обов’язкові письмові вказівки,

може самостійно закривати розслідування та підписувати підозри топчиновникам,

погоджуватиме всі угоди про визнання винуватості, які укладатимуться у справах НАБУ.

Зокрема, керівник САП втрачає право формувати прокурорські групи — ці повноваження переходять генпрокурору.

Серед інших змін:

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прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження,

якщо НАБУ не виконуватиме вказівок генпрокурора, це має прямий наслідок — забирання провадження в НАБУ,

прибирається право прокурорів САП забирати в інших органів провадження, які підслідні НАБУ,

директор НАБУ зможе витребовувати справи в інших органів лише за погодженням генпрокурора (зараз — керівника САП),

дозволяється на період воєнного стану призначати прокурорів без конкурсу, а також підвищувати чинних прокурорів без конкурсу.

Проти ухвалення закону №12414 виступили низка громадських організацій, журналістів, юристів і міжнародних діячів. Вони попередили, що документ несе загрозу євроінтеграції України.

Transparency International Ukraine заявила, що законопроєкт є прямою загрозою незалежності НАБУ та САП, а також «відкатом» у боротьбі з корупцією. Правозахисники закликали президента Зеленського ветувати документ.

НАБУ та САП публічно звернулися до глави держави із проханням не підписувати закон. За їхніми словами, зміни переводять «дві незалежні інституції — НАБУ і САП — фактично повністю переводяться в залежний режим».

Президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс, донька спецпредставника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Кіта Келлога, попередила, що закон про НАБУ і САП «дає сильний аргумент для поганих акторів».

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Європейський Союз також висловив стурбованість нещодавніми подіями, які відбуваються в Україні навколо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції мають вирішальне значення для реформ, необхідних для вступу країни до ЄС.

Водночас 22 липня в центрі Києва відбувся мітинг проти скандального закону. На акцію зібралися сотні людей. Подібні протестні заходи пройшли у Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Учасники вимагали зберегти незалежність НАБУ та САП.