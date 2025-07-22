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Розбився винищувач ЗСУ Mirage 2000 — офіційно
Пілотові вдалося катапультуватися. Його стан стабільний, постраждалих на землі немає. Причини інциденту з’ясовує спеціальна комісія.
Увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, внаслідок чого літак розбився. Пілот катапультувався.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
За інформацією джерела, пілот доповів керівникові польотів.
«Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі — без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події.
Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі, на щастя, також минулося без постраждалих.
Призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події.
Нагадаємо, французькі винищувачі вже виконують бойові завдання у складі Повітряних сил України. Зокрема, під час атаки росіян навесні 2025 року збили ворожі ракети Х-101. Українські пілоти Mirage-2000 зазнімкували ці моменти.
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