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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1813
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Розбився винищувач ЗСУ Mirage 2000 — офіційно

Пілотові вдалося катапультуватися. Його стан стабільний, постраждалих на землі немає. Причини інциденту з’ясовує спеціальна комісія.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Розбився винищувач ЗСУ Mirage 2000 — офіційно

Винищувач Mirage-2000

Увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, внаслідок чого літак розбився. Пілот катапультувався.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

За інформацією джерела, пілот доповів керівникові польотів.

«Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі — без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події.

Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі, на щастя, також минулося без постраждалих.

Призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події.

Нагадаємо, французькі винищувачі вже виконують бойові завдання у складі Повітряних сил України. Зокрема, під час атаки росіян навесні 2025 року збили ворожі ракети Х-101. Українські пілоти Mirage-2000 зазнімкували ці моменти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1813
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