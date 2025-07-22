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Разбился истребитель ВСУ Mirage 2000 — официально
Пилоту удалось катапультироваться. Его состояние стабильное, пострадавших на земле нет Причины инцидента выясняет специальная комиссия.
Вечером 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, в результате чего самолет разбился.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
По информации источника, пилот доложил руководителю полетов.
«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле без пострадавших», — говорится в сообщении.
Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле, на шесть, тоже обошлось без пострадавших.
Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
Напомним, французские истребители уже выполняют боевые задачи в составе Воздушных сил Украины, в частности, во время атаки россиян весной 2025 года сбили вражеские ракеты Х-101. Украинские пилоты Mirage-2000 заснимали эти моменты.
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