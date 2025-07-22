ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1487
Время на прочтение
1 мин

Разбился истребитель ВСУ Mirage 2000 — официально

Пилоту удалось катапультироваться. Его состояние стабильное, пострадавших на земле нет Причины инцидента выясняет специальная комиссия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Разбился истребитель ВСУ Mirage 2000 — официально

Истребитель Mirage-2000

Вечером 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, в результате чего самолет разбился.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

По информации источника, пилот доложил руководителю полетов.

«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле без пострадавших», — говорится в сообщении.

Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.

Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле, на шесть, тоже обошлось без пострадавших.

Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.

Напомним, французские истребители уже выполняют боевые задачи в составе Воздушных сил Украины, в частности, во время атаки россиян весной 2025 года сбили вражеские ракеты Х-101. Украинские пилоты Mirage-2000 заснимали эти моменты.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie