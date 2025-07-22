"Динамо" розгромною перемогою стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Гіберніанс" у місті Паола завершився з рахунком 0:3 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі, коли Владислав Ванат завдав точного удару після передачі Віталія Буяльського.

Перед перерою підопічні Олександра Шовковського могли збільшувати свою перевагу в рахунку, але гол Дениса Попова після перегляду VAR було скасовано через офсайд.

Реклама

У другому таймі чемпіон України таки подвоїв свою перевагу в рахунку – на 76-й хвилині відзначився Буяльський, якому асистував Назар Волошин.

А крапку в цьому матчі на 90+2-й хвилині поставив Назар Волошин, забивши з передачі Миколи Шапаренка.

Огляд матчу "Хамрун Спартанс" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо” це був перший офіційний матч у новому сезоні. "Хамрун Спартанс" є 11-разовим чемпіоном Мальти і в першому кваліфай-раунді ЛЧ пройшов литовський "Жальгіріс" – 0:2, 2:0 та 11:10 у серії пенальті.

Реклама

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "біло-синіх" і відбудеться 29 липня в польському Любліні (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Той, хто програє, продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).