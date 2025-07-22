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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У ДТП загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан — що відомо

Голова Національної поліції України назвав Казбана справжнім воїном і патріотом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У ДТП загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан — що відомо

У ДТП на Донеччині загинув Максим Казбан

На Донеччині у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Про це повідомили d Нацполіції.

Зокрема, Іван Вигівський, голова Національної поліції України написав, що сьогодні, 22 липня, у дорожньо-транспортній пригоді на Донеччині загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан.

«Непоправна втрата в нашій поліцейській родині… Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні в найтяжчі часи… Справжній воїн і патріот своєї країни», — зазначив Вигівський.

Він висловив співчуття рідним і близьким Максима Казбана, а також усім поліцейським, «кому пощастило його знати».

Зазначимо, що Максим Казбан став командиром Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» 2024 року. Торік у вересні він отримав бойовий прапор.

«Для мене честь очолити Об’єднану штурмову бригаду „Лють“. Я впевнений, що ми з гордістю та честю нестимемо наш бойовий прапор і виконуватимемо поставлені перед нами завдання», — зазначив тоді Максим Казбан.

Нагадаємо, під Кривим Рогом у ДТП загинув всесвітньо відомий український фотограф Давид Дубницький.

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