"Тупий російський терор": Зеленський обіцяє відплату за Добропілля

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна відповість на удар російської терористичної армії по Добропіллю на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень мирні мешканці міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в середу, 16 липня.

«Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія — у таких підлих ударах», — наголосив він.

Реклама

Зеленський повідомив, що в місті, в якому під ударом російської бомби опинився звичайний магазин, тривають рятувальні роботи.

«Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих… Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей», — сказав він.

Президент наголосив, що на цей удар Україна «буде відповідати».

«Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані», — запевнив він.

Реклама

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили 500-кілограмовою бомбою туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті.