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"Тупий російський терор": Зеленський обіцяє відплату за Добропілля
У місті, в якому під ударом російської бомби опинився звичайний магазин, тривають рятувальні роботи.
Україна відповість на удар російської терористичної армії по Добропіллю на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень мирні мешканці міста.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в середу, 16 липня.
«Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія — у таких підлих ударах», — наголосив він.
Зеленський повідомив, що в місті, в якому під ударом російської бомби опинився звичайний магазин, тривають рятувальні роботи.
«Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих… Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей», — сказав він.
Президент наголосив, що на цей удар Україна «буде відповідати».
«Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані», — запевнив він.
Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили 500-кілограмовою бомбою туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті.