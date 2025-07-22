- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1561
- Час на прочитання
- 2 хв
Легенда року та фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн помер на 76-му році життя
Культовий британський рок-музикант Оззі Осборн помер через кілька тижнів після останнього концерту з Black Sabbath.
На 76-му році життя 22 липня 2025 року помер легендарний рок-музикант Джон Майкл Оззі Осборн.
Про це повідомляє Sky News.
Відомий виконавець важкого металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз’єднання з Black Sabbath. Разом вони дали масштабний прощальний концерт, який став останнім подарунком для їхніх шанувальників.
«З більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов’ю», — йдеться у заяві родини Осборна.
Свою славу Осборн здобув ще на початку кар’єри як фронтмен Black Sabbath, одного з гуртів-засновників жанру геві-метал. Пізніше він став не менш успішним сольним виконавцем, подарувавши світові такі хіти, як Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train та Changes.
Окрім музичної кар’єри, він став попкультурною іконою завдяки реаліті-шоу «Сімейка Осборнів», яке у 2000-х роках показувало його бурхливе сімейне життя в Лос-Анджелесі разом із дружиною Шерон, донькою Келлі та сином Джеком.
Видання зауважує, що його скандальна репутація включала численні дивацтва, серед яких найвідоміший випадок, коли на концерті він «відкусив голову кажанові».
Осборн страждав на хворобу Паркінсона, а за останні роки здоров’я музиканта значно погіршилося. Зокрема, він мав серйозні ускладнення після падіння 2019 року, що значно обмежило його можливості виступати.
Нагадаємо, свій прощальний концерт Оззі Осборн відіграв 5 липня.
Читайте також:
Померла Анастасія Добриніна: стала відома причина смерті 42-річної акторки
Брюс Вілліс втратив здатність говорити й ходити: стан актора стрімко погіршується — ЗМІ
Син Богдана Ступки у роковини смерті батька вшанував пам’ять небаченими фото з ним