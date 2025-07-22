Легенда года и фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн умер на 76-м году жизни

Оззи Осборн / © Associated Press

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На 76-м году жизни 22 июля 2025 года умер легендарный рок-музыкант Джон Майкл Оззи Осборн.

Об этом сообщает Sky News.

Известный исполнитель тяжелого металла Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после воссоединения с Black Sabbath. Вместе они дали масштабный прощальный концерт, ставший последним подарком для их поклонников.

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«С большей грустью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер в это утро. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении семьи Осборна.

Свою славу Осборн снискал еще в начале карьеры как фронтмен «Black Sabbath», одной из групп-основателей жанра хеви-метал. Позже он стал не менее успешным сольным исполнителем, подарив миру такие хиты, как «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs», «Crazy Train» и «Changes».

© Associated Press



Кроме музыкальной карьеры, он стал поп-культурной иконой благодаря реалити-шоу «Семейка Осборнов», которое в 2000-х годах показывало его бурную семейную жизнь в Лос-Анджелесе вместе с женой Шэрон, дочерью Келли и сыном Джеком.

Издание отмечает, что его скандальная репутация включала многочисленные странности, среди которых самый известный случай — когда на концерте он «откусил голову летучей мыши».

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Осборн страдал болезнью Паркинсона, а за последние годы здоровье музыканта значительно ухудшилось. В частности, он имел серьезные осложнения после падения в 2019 году, что значительно ограничило его возможности выступать.

Напомним, свой прощальный концерт Оззи Осборн отыграл 5 июля.

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