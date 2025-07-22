Трамп подтвердил визит в Китай и сказал, встретится ли с Путиным

Встретится ли Трамп с Путиным в Китае / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с главой Кремля Владимиром Путиным во время визита в Китай, куда он отправится по приглашению Си Цзиньпина.

Об этом шла речь во время встречи Трампа и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Белом доме.

Дональд Трамп подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил его в Китай с визитом.

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Отвечая на вопросы журналистов о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Китай, Трамп не дал прямого ответа, но не исключил такой возможности.

«У нас в планах много встреч. Приглашение в Китай мы получили, вероятно, воспользуемся им. Это произойдет не сразу, но и не слишком поздно. Также поступило много приглашений от других мировых лидеров, и в ближайшее время примем решение по участию», — отметил Трамп.

Напомним, ранее украинский аналитик Валерий Клочок рассказал, что в Москве активно обсуждается возможность встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Китае в сентябре.

Известно, что глава РФ Владимир Путин готовится к поездке в китайский Пекин в сентябре.

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Ранее, комментируя трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, в Кремле говорили, мол, ничего не знают об этом.

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