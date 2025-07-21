Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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"Фюрер" РФ Владимир Путин готовится к поездке в китайский Пекин в сентябре. Впрочем, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа неизвестны Москве.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Если так случится, что он (Трамп – Ред.) тоже там будет, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - высказался пресс-секретарь российского диктатора.

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В сентябре Китай готовит парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Пекин планирует пригласить на торжества Дональда Трампа и Владимира Путина. "Фюрер" свое участие уже подтвердил.

Напомним, несколько дней назад издание The Times сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада до окончания Второй мировой в Пекине 3 сентября. Якобы китайский и американский лидеры уже обменялись приглашениями по поводу взаимных визитов.

Ранее, комментируя трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина , в Кремле говорили, мол, ничего не знают об этом.

Дата публикации 23:32, 18.07.25 Количество просмотров 41 Эрдоган звонил Путину, а Трамп разгневался на Кремль. Мосейчук. Сухенко. Пятница