Третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле: стоит ли ждать прорыва

Переговоры Украины и России в Стамбуле / © Associated Press

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Украина и Россия готовятся к новому раунду переговоров в Стамбуле, который может состояться в ближайшее время.

Потенциальная встреча может стать третьей по счету в 2025 году.

Хотя предварительные раунды позволили провести масштабные обмены пленными, попытки обсудить мирное урегулирование до сих пор остаются безрезультатными.

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В свою очередь эксперты считают, что Москва лишь имитирует переговоры, чтобы затянуть войну.

Что известно о новом раунде переговоров между Украиной и РФ — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле

В этом году при активном посредничестве США в турецком Стамбуле состоялись два раунда переговоров между Украиной и Россией.

Первый раунд прошел 16 мая 2025 года. Результатом переговоров стал обширный обмен пленными в формате «1000 на 1000».

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Второй раунд прошел 2 июня 2025 года.

До начала встречи украинская делегация передала россиянам документ с предложениями по мирному урегулированию. Россия со своей стороны до последнего скрывала свой так называемый меморандум, а передала его уже прямо в день переговоров.

В итоге второго раунда стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» и возвращении тел погибших.

Из плена домой вернулись защитники до 25 лет, тяжелобольные и тяжелораненые, а также в Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих Украины.

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Третий раунд переговоров в Стамбуле: когда может состояться

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 июля заявил, что встреча украинской делегации с представителями страны-агрессорки России может состояться «в ближайшее время» в Турции.

По его словам, потенциальная дата переговоров — 23 июля.

В свою очередь о потенциальных переговорах между Украиной и РФ сообщают и турецкие медиа.

«Переговоры могут пройти в среду или четверг. Детали о месте, времени и составе делегации встречи не разглашаются», — отметили источники.

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Во вторник, 22 июля, Зеленский провел совещание по переговорам в Стамбуле, на котором секретарю СНБО Украины Рустему Умерову поручили возглавить делегацию с украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

«Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и о новой встрече в ближайшее время. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала», — отметил президент Зеленский.

Известно, что в составе переговорной группы будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

Тем временем в Кремле выразили свою заинтересованность в следующей встрече и заявляют, что готовы к новому раунду переговоров и якобы ждут решения из Киева.

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По словам представителя российского «фюрера» Дмитрия Пескова, переговорную группу с РФ возглавит советник Путина — Владимир Мединский.

Как сообщают пропагандистские СМИ, в состав российской делегации также войдут заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Что будут обсуждать стороны

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что ключевыми темами для переговоров будут оставаться три направления:

возвращение военнопленных,

возвращение похищенных Россией детей,

подготовка встречи на уровне лидеров».

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в Киеве 21 июля подчеркнул, что речь во время переговоров пойдет о прекращении огня.

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Глава МИД Андрей Сибига / © Getty Images

«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти встречи в случае согласования возможной даты были предметными. Чтобы другая сторона имела мандат обсуждать самые главные вопросы — окончание войны, достижение перемирия», — отметил Сибига.

В Москве говорят, что в ходе переговоров будут обсуждаться проекты меморандумов. Там цинично заявили, что позиции, изложенные в документах, являются «диаметрально противоположными».

«Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны. Должна быть большая дипломатическая работа», — высказался спикер Путина Песков.

Политик также нагло подчеркнул, что Кремль «в вопросе украинского урегулирования намерен обеспечивать свои интересы».

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Чего ждать от переговоров

Аналитики американского института изучения войны (ISW) утверждают, что Россия использует переговоры для затягивания конфликта, удержания инициативы на фронте и достижения дополнительных уступок со стороны Украины и Запада.

Эксперты отмечают, что отсутствие изменений в составе российской делегации свидетельствует о незаинтересованности в реальных мирных договоренностях.

Там отмечают, что президент-диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только при одном условии — если его войска потерпят сокрушительные поражения на фронте.

«Такие поражения не произойдут через несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции», — отметили в ISW.

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Такой же позиции придерживается и эксперт Богдан Ференс, считающий, что Кремль не готов к реальным уступкам в Стамбуле и лишь имитирует переговоры, чтобы затянуть время, а не достичь мира.

По его словам, команда Трампа всегда понимала тактику Москвы. Путин после 2022 стал другим — более жестким в действиях и риторике. Хотя Трамп надеялся на скорый мир, его предупреждали: Кремль специально затягивает процесс, чтобы истощить противника.

«Кремль стремится сохранить коммуникацию с Вашингтоном, это для них важно. Но при этом Путин не готов предоставить Трампу для громкого заявления о достигнутом результате. Поэтому мы видим лишь формальные импульсы», — отметил Ференс.

Бывший министр иностранных дел Огрызко поддерживает эту позицию: Кремль

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Напомним, ранее издание The Guardian сообщало, что российский президент Владимир Путин достаточно спокойно реагирует на первое значительное ухудшение отношений с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщают эксперты и источники, близкие к Кремлю, российский руководитель давно готовился к такому повороту событий, несмотря на временное улучшение отношений в начале второго президентского срока Трампа.

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