Москву с вечера атакуют неизвестные дроны

Кремль / © ТСН.ua

Реклама

Горячая ночь на 20 июля 2025 года продолжается в Москве .

Столицу России атакуют неизвестные дроны.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин .

Реклама

"ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - якобы убеждает он.

С 18:05 по местному времени он написал семь сообщений об атаке таинственных дронов.

"На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - тревожно дал глава Москвы.

Напомним, что 18 июля в Подмосковье возле столичного аэропорта Домодедово возник пожар после громких взрывов.

Реклама