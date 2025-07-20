- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 746
- Время на прочтение
- 1 мин
Москву с вечера атакуют неизвестные дроны
В ночь на 20 июля 2025 года Москва подверглась очередной атаке дронов.
Горячая ночь на 20 июля 2025 года продолжается в Москве .
Столицу России атакуют неизвестные дроны.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин .
"ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - якобы убеждает он.
С 18:05 по местному времени он написал семь сообщений об атаке таинственных дронов.
"На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - тревожно дал глава Москвы.
Напомним, что 18 июля в Подмосковье возле столичного аэропорта Домодедово возник пожар после громких взрывов.