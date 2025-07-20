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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Запорожье раздались взрывы

Россияне традиционно атакуют украинские города ночью дронами и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 20 июля в Запорожье прогремели взрывы .

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он добавил, что область атакуют российские беспилотники.

"Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - заявил он.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

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