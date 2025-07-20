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- Украина
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В Запорожье раздались взрывы
Россияне традиционно атакуют украинские города ночью дронами и ракетами.
В ночь на 20 июля в Запорожье прогремели взрывы .
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он добавил, что область атакуют российские беспилотники.
"Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - заявил он.
Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.