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- Украина
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Атака россиян на Запорожье: есть раненый
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
Пожар вспыхнул в нежилых помещениях: ночью россияне атаковали по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания.
По уточненной информации, в результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина.
Медики оказали всю необходимую помощь.
Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.