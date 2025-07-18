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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака россиян на Запорожье: есть раненый

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Пожар вспыхнул в нежилых помещениях: ночью россияне атаковали по меньшей мере 9 "Шахедами" Запорожский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания.

По уточненной информации, в результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина.

Медики оказали всю необходимую помощь.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

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