Астрологический прогноз на 18-19 июля

Вулкан / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 24-й лунный день, который продлится в течение двух календарных суток, можно приступать к работе над глобальными проектами, принимать решения и общаться — как с коллегами, так и с друзьями или родственниками.

Символ дня: вулкан.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, гроссуляр.

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За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним стоит относиться легкомысленно.

Питание дня: необходимо сократить количество употребляемой жидкости, даже если речь идет о первых блюдах.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

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Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются и внимания недостойны.

Табу дня: нельзя отправляться в любые поездки и путешествия.

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Цитата дня: «Не делись сокровенным даже с близкими — друг может уйти, а сказанное слово не вернешь» (Бао Нинь).

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