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Астрологический прогноз на 18-19 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 24-й лунный день, который продлится в течение двух календарных суток, можно приступать к работе над глобальными проектами, принимать решения и общаться — как с коллегами, так и с друзьями или родственниками.
Символ дня: вулкан.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, гроссуляр.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним стоит относиться легкомысленно.
Питание дня: необходимо сократить количество употребляемой жидкости, даже если речь идет о первых блюдах.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются и внимания недостойны.
Табу дня: нельзя отправляться в любые поездки и путешествия.
Цитата дня: «Не делись сокровенным даже с близкими — друг может уйти, а сказанное слово не вернешь» (Бао Нинь).
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