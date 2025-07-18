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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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282
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Атака росіян на Запоріжжя: є поранений

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Пожежа спалахнула в нежитлових приміщеннях: вночі росіяни атакували щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. 

За уточненою інформацією, внаслідок  ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік. 

Медики надали всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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