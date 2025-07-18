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Атака росіян на Запоріжжя: є поранений
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
Пожежа спалахнула в нежитлових приміщеннях: вночі росіяни атакували щонайменше 9 "Шахедами" Запорізький район.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.
За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік.
Медики надали всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.