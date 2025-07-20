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На Запоріжжі пролунали вибухи
Росіяни традиційно атакують українські міста вночі дронами та ракетами.
У ніч на 20 липня на Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він додав, що область атакують російські безпілотники.
“Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, - заявив він.
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.