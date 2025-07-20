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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
346
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1 хв

На Запоріжжі пролунали вибухи

Росіяни традиційно атакують українські міста вночі дронами та ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч на 20 липня на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що область атакують російські безпілотники.

“Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, - заявив він.

Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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