Як створити прохолоду в кімнаті без кондиціонера

За допомогою простих хитрощів зі звичайною водою ви зможете знизити температуру в приміщенні без кондиціонера.

Через справжню літню спеку квартира може перетворитися на пекло, особливо коли немає кондиціонера чи неможливо його увімкнути через відключення електроенергії. Спробуйте перевірені народні способи, які допоможуть трішки охолодити кімнати.

Якщо у вас є світло, але немає кондиціонера, звичайно, ви можете використовувати вентилятор. Це бюджетний спосіб охолодити приміщення. Щоб охолодження було ефективнішим, спробуйте затемнити штори і закрити вікна, щоб тепле повітря з вулиці не заходило до кімнати. Посилити ефект допоможе також ємність з холодною водою, яку потрібно поставити перед вентилятором. Завдяки обдуванню холодні випари будуть поширюватися по всій кімнаті.

Якщо неможливо увімкнути і вентилятор, спробуйте поставити ємності з холодною водою і льодом на підвіконні. Повітря, яке надходить з вулиці до приміщення, буде охолоджуватися. Пам'ятайте, для досягнення позитивного ефекту потрібно оновлювати ємність кожні 2-3 години. Також можете обприскувати штори холодною водою.

Щоб додатково зволожити повітря, використовуйте звичайний розпилювач (пульверизатор). Для кращого ефекту зволожуйте не тільки саме повітря у кімнаті, але й поверхню підлоги. Можна також додатково її протирати холодною водою. Те саме можете робити й з іншими поверхнями у приміщенні, але не переборщіть, інакше вологість може піднятися дуже сильно і в кімнаті почне виникати пліснява.

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