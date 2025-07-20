Как создать прохладу в комнате без кондиционера / © Unsplash

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Из-за настоящей летней жары квартира может превратиться в ад, особенно когда нет кондиционера или невозможно его включить из-за отключения электроэнергии. Попробуйте проверенные народные способы, которые помогут немного охладить комнаты.

Если у вас есть свет, но нет кондиционера, конечно, вы можете использовать вентилятор. Это бюджетный способ охладить помещение. Чтобы охлаждение было более эффективным, попробуйте затемнить шторы и закрыть окна, чтобы теплый воздух с улицы не входил в комнату. Усилить эффект поможет также емкость с холодной водой, которую необходимо поставить перед вентилятором. Благодаря обдуванию холодные испарения будут распространяться по всей комнате.

Если невозможно включить вентилятор, попробуйте поставить емкости с холодной водой и льдом на подоконнике. Воздух, который поступает с улицы в помещение, будет охлаждаться. Помните, чтобы достичь положительного эффекта, нужно обновлять емкость каждые 2-3 часа. Также можете опрыскивать шторы холодной водой.

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Чтобы увлажнить воздух, используйте обычный распылитель (пульверизатор). Для лучшего эффекта увлажняйте не только воздух в комнате, но и поверхность пола. Можно также дополнительно протирать ее холодной водой. То же можете делать и с другими поверхностями в помещении, но не переборщите, иначе влажность может подняться очень сильно и в комнате начнет появляться плесень.

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