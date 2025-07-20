В августе украинцев подстерегают угрозы: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала опасные даты

Таролог Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предупредила украинцев об угрозах для безопасности и жизни, которые будут подстерегать в августе.

Об этом она сказала на своем YouTube-канале.

По ее словам, особенно остерегаться следует в такие даты — 2, 3, 8, 15, 18 и 28 августа.

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Также таролог прогнозирует, что украинцам нужно быть осторожными, если они находятся в больницах или приютах.

Опасными местами, по ее словам, также будут крупные транспортные узлы, в частности железнодорожные вокзалы и автовокзалы.

«Места, где люди отдыхают на открытом пространстве. Средние этажи, как ни странно, не самые высокие, а средние этажи зданий», — добавила она.

Яна Пасынкова пожелала, чтобы все плохое не сбывалось.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.