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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Москву від вечора атакують невідомі дрони

У ніч проти 20 липня 2025 року Москва зазнала чергової атаки дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кремль

Кремль / © ТСН.ua

Гаряча ніч проти 20 липня 2025 року триває у Москві.

Столицю Росії атакують невідомі дрони.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах мер Москви Сергій Собянін.

“ППО Міноборони знищено ворожий БПЛА під час атаки на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб”, - нібито переконує він.

З 18:05 за місцевим часом він написав аж сім повідомлень про атаку таємничих дронів.

“На місці падіння уламків у Зеленограді працюють екстрені служби. Вживаються всі необхідні заходи. Серйозних ушкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає”, - тривожно дав очільник Москви.

Нагадаємо, що 18 липня у Підмосков’ї біля столичного аеропорту “Домодєдово” виникла пожежа після гучних вибухів.

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