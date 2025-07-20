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Москву від вечора атакують невідомі дрони
У ніч проти 20 липня 2025 року Москва зазнала чергової атаки дронів.
Гаряча ніч проти 20 липня 2025 року триває у Москві.
Столицю Росії атакують невідомі дрони.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах мер Москви Сергій Собянін.
“ППО Міноборони знищено ворожий БПЛА під час атаки на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб”, - нібито переконує він.
З 18:05 за місцевим часом він написав аж сім повідомлень про атаку таємничих дронів.
“На місці падіння уламків у Зеленограді працюють екстрені служби. Вживаються всі необхідні заходи. Серйозних ушкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає”, - тривожно дав очільник Москви.
Нагадаємо, що 18 липня у Підмосков’ї біля столичного аеропорту “Домодєдово” виникла пожежа після гучних вибухів.