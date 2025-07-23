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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Протесты против закона по НАБУ и САП: Буданов впервые прокомментировал

Кирилл Буданов на фоне протестов против закона по НАБУ сказал, что именно может спасти Украину в этой ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

На фоне принятия скандального закона о ликвидации независимости НАБУ и САП и протестов против этого документа руководитель ГУР Кирилл Буданов впервые прокомментировал, что думает по этому поводу.

Свой взвешенный пост глава ГУР опубликовал в соцсетях.

Буданов напомнил печальные уроки украинской истории, учащие нас, что нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

Он подчеркнул, что у украинцев одна общая беда и один враг — это Россия.

«Так что разрешать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели — отстоять нашу страну. Уверен, что Украину спасут мощные войска и институции. Мы должны проявить мудрость и ответственность», — призвал руководитель ГУР.

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Поздним вечером документ был подписан президентом Зеленским, несмотря на то, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон. Против закона высказались также и в Еврокомиссии.

Тем временем, в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.

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