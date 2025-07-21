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На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо
Вночі проти понеділка, 21 липня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
“Сьогодні вночі під час сигналу “Повітряна тривога” повітряний простір порушений ворожими літальними апаратами. Є збиття, попередньо без наслідків та травмованих”, - наголосив чиновник.