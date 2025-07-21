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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3277
Час на прочитання
1 хв

На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

© Associated Press

Вночі проти понеділка, 21 липня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вночі під час сигналу “Повітряна тривога” повітряний простір порушений ворожими літальними апаратами. Є збиття, попередньо без наслідків та травмованих”, - наголосив чиновник.

Дата публікації
Кількість переглядів
3277
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