Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

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Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

Раніше повідомлялося, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Ми раніше інформували, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.