В Одессе ночью раздались взрывы

Работа ПВО / © Getty Images

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В Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Геннадия Труханова.

«В городе слышны взрывы!» — говорится в сообщении.

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Перед взрывами сообщалось о нескольких группах ударных беспилотников, которые направлялись в сторону города по разным направлениям.

«БпЛА в направлении Одессы с восточного и западного направлений», — заявляли в Воздушных силах.

Кроме того, мэр города Геннадий Труханов призвал горожан находиться в безопасных местах из-за угрозы БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.