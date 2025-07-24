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В Одессе ночью раздались взрывы
Город атаковали ударные беспилотники по разным направлениям.
В Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Геннадия Труханова.
«В городе слышны взрывы!» — говорится в сообщении.
Перед взрывами сообщалось о нескольких группах ударных беспилотников, которые направлялись в сторону города по разным направлениям.
«БпЛА в направлении Одессы с восточного и западного направлений», — заявляли в Воздушных силах.
Кроме того, мэр города Геннадий Труханов призвал горожан находиться в безопасных местах из-за угрозы БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.