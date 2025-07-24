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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ситуация на Покровском направлении обостряется — Мирошников

На Покровском направлении ситуация стремительно усложняется — оккупанты пытаются обойти украинские позиции, продвигаются в сторону важных логистических трасс и шахт.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

Покровское направление по уровню напряжения и сложности близится к ситуации на Новопавловском.

Об этом сообщил украинский военный блоггер Богдан Мирошников.

По его словам, враг почти обошел последние украинские позиции в районе Котлиного и пытается выйти на трассу Павлоград — Покровск и село Гришино.

«В районе Удачного — критическая ситуация. И позиционно, и логистически, и в целом — обороняться в селе стало очень сложно», — отметил блогер.

Также сообщается, что до шахты «Покровская-Западная №1» осталось менее одного километра. Военные, удерживающие позиции на объекте, вскоре могут выйти на прямой стрелковый контакт с врагом.

Не менее напряженной остается ситуация и в направлении Родинского. Там продолжаются тяжелые бои в районе села Лиман и шламонакопителя шахты «Родинская».

Информация об изменении линии фронта уточняется.

Ранее сообщалось, что офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская» Артем Прибыльнов заявил, что в настоящее время боевые действия ведутся в окрестностях Покровска и в районе населенного пункта Шевченко.

Мы ранее информировали, что российские войска сконцентрировали большие силы на Покровском направлении и продолжают активные попытки штурма города по трем направлениям.

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