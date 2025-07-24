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Ситуация на Покровском направлении обостряется — Мирошников
На Покровском направлении ситуация стремительно усложняется — оккупанты пытаются обойти украинские позиции, продвигаются в сторону важных логистических трасс и шахт.
Покровское направление по уровню напряжения и сложности близится к ситуации на Новопавловском.
Об этом сообщил украинский военный блоггер Богдан Мирошников.
По его словам, враг почти обошел последние украинские позиции в районе Котлиного и пытается выйти на трассу Павлоград — Покровск и село Гришино.
«В районе Удачного — критическая ситуация. И позиционно, и логистически, и в целом — обороняться в селе стало очень сложно», — отметил блогер.
Также сообщается, что до шахты «Покровская-Западная №1» осталось менее одного километра. Военные, удерживающие позиции на объекте, вскоре могут выйти на прямой стрелковый контакт с врагом.
Не менее напряженной остается ситуация и в направлении Родинского. Там продолжаются тяжелые бои в районе села Лиман и шламонакопителя шахты «Родинская».
Информация об изменении линии фронта уточняется.
Ранее сообщалось, что офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская» Артем Прибыльнов заявил, что в настоящее время боевые действия ведутся в окрестностях Покровска и в районе населенного пункта Шевченко.
Мы ранее информировали, что российские войска сконцентрировали большие силы на Покровском направлении и продолжают активные попытки штурма города по трем направлениям.