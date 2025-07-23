Война в Украине / © Getty Images

Реклама

Российские войска сконцентрировали большие силы на Покровском направлении и продолжают активные попытки штурма города по трем направлениям.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире Эспрессо .

«Действительно, в Покровске сложная ситуация, она однозначно не случилась так — бах и здравствует вам. Эта проблема вокруг Покровска накапливалась, в значительной степени не по нашей вине. Враг бросил на Покровское направление все, что могло — половина всей группировки сил российских, ворвавшихся в Украину, сейчас воюют на разных участках фронта, и они сконцентрированы вокруг Покровска из трех направлений», — объяснил эксперт.

Реклама

По словам Лакийчука, оккупанты продолжают штурмовать Покровск с фронта и с юга, одновременно пытаясь обойти его с юго-запада, чтобы перерезать трассу Покровск — Павлоград. Отдельно продолжаются попытки перерезать дорогу на Константиновку.

Он добавил, что после прорыва противник сначала пытался продвигаться одновременно в направлении Покровска и Константиновки, однако понял, что это слишком рискованно.

«Ну, и сконцентрировались как раз в движении на Покровске. Сейчас мы видим очевидную картину: Покровск – Мирноград – агломерация оказалась в чаше окружения с трех сторон. Это, мягко говоря, очень опасная ситуация. А учитывая, что Покровск является ключом, становится понятно, почему они концентрируются именно здесь», — отметил Лакийчук.

Он отметил, что Покровск — стратегический пункт, прикрывающий левый фланг обороны, а также тыловая база для таких направлений, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, а также Торецк и Часов Яр. Утрата этого узла может запустить «эффект домино» по всему участку фронта.

Реклама

Кроме того, эксперт отметил, что появление в городе диверсионно-разведывательных групп противника свидетельствует об обострении ситуации в ближайшие дни.

«То, что в Покровске появились диверсионно-разведывательные группы противника, подтвердил косвенно и главнокомандующий генерал Сырский. После ряда сообщений с фронта и военных источников о ДРГ в Покровске, он вынужден был заявить, что враг в город не зашел, но действуют диверсионно-разведывательные группы», — отметил Лакийчук.

Он объяснил, что это не только диверсии, но и военная разведка: такие группы запускают в тыл, чтобы собрать данные об украинских позициях перед большими штурмами.

«Поэтому ДРГ в Покровске — это свидетельство того, что с каждым днем ситуация будет обостряться значительно. Враг идет на штурм Покровска. Можно сравнивать ситуацию с Авдеевкой или Бахмутом. И сейчас главное — правильно рассредоточить силы, чтобы иметь максимальный эффект при обороне города, не потеряв остающихся стратегических и оперативных преимуществ, несмотря на постепенную потерю Покровского узла», — подытожил военный эксперт.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области до сих пор остается 1413 жителей .

Мы ранее информировали, что военные, работающие в Покровске Донецкой области, подтверждают факт проникновения россиян в город .