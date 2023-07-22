Как охладить яйца, чтобы они легче чистились: простой метод

Варка яиц — это сложный и очень тонкий процесс, требующий знания определенных нюансов, чтобы получить нужный результат. Как охладить яйца, чтобы они хорошо чистились?

Известный американский шеф-повар и автор книг на кулинарную тематику Кенджи Лопес-Альт рассказал, как варить яйца, чтобы они легко чистились. Считается, что уже остывшие вареные яйца чистятся проще, но это не так. На самом деле, весь секрет заключается в их температуре относительно воды и воздуха в помещении.

В идеале, чтобы яйца хорошо чистились, нужно позаботиться об этом еще до варки. Извлеките их из холодильника за 15-30 минут до приготовления, чтобы они успели стать комнатной температуры. Если такой возможности нет, тогда повар рекомендует класть яйцо сразу в кипящую воду. В чем суть такого трюка?

Если положить холодное яйцо в холодную воду, затем довести жидкость до кипения, белок плотно прилипнет к скорлупе. Из-за этого процесс очищения будет трудным и у вас не получится сделать это "красиво". Да и придется выбросить половину белка вместе со скорлупой.

Однако варка яйца сразу в кипящей воде имеет один существенный минус – смещение желтка. Яйцо начинает болтаться, из-за чего желток меняет свою позицию. Если вам этот момент критический, тогда лучше вытащить яйца из холодильника раньше. Можно также готовить на пару. Для этого вам понадобится специальная решётка для кастрюли. В емкость заливают 2-4 см воды, доводят до кипения, а яйцо кладут на решетку и варят примерно 11 минут.

Как охладить яйца максимально быстро

Если легкость чистки зависит от остывания яиц, стоит ли их охлаждать и как правильно это делать? Яйца после варки однозначно можно и нужно остужать. А самым удобным способом является самый популярный – заливка их ледяной водой.

Но существует один нюанс, который поможет ускорить этот процесс. Перед тем как поместить яйца в ледяную воду, попробуйте их обить о столешницу со всех сторон. Вода будет проникать через трещины в скорлупе и яйцо будет охлаждаться гораздо быстрее.

Более того, вода, попавшая под скорлупу, поможет лучше отделить белок от оболочки.

Уложите горячие яйца в кастрюльку, залейте холодной водой и оставьте на 5-7 минут. Если вы готовили яйца, например, для салата, оставьте еще на 5 минут, обновив воду.

Некоторые рекомендуют помещать яйца не в емкость с водой, а под струю. Но шеф-повара все-таки сходятся во мнении, что разница в скорости не существенна, но вам придется потратить больше воды.

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