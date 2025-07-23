- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Сумы: часть города без света
В результате очередной атаки российских войск на Сумы повреждены объекты гражданской инфраструктуры, часть города осталась без света.
Российские захватчики ударными беспилотниками атаковали объекты гражданской инфраструктуры Сум.
Об этом сообщил глава города Артем Кобзарь.
В результате часть Сум осталась без электроснабжения.
Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.
Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа в Кривом Роге прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.