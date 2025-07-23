Россия атаковала Сумы: часть города без света

Враг обстрелял Сумщину / © t.me/Sumy_news_ODA

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Российские захватчики ударными беспилотниками атаковали объекты гражданской инфраструктуры Сум.

Об этом сообщил глава города Артем Кобзарь.

В результате часть Сум осталась без электроснабжения.

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Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.

Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа в Кривом Роге прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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