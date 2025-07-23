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- Війна
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Росія атакувала Суми: частина міста без світла
Унаслідок чергової атаки російських військ на Суми пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.
Російської загарбники ударними безпілотниками атакували об’єкти цивільної інфраструктури Сум.
Про це повідомив очільник міста Артем Кобзар.
У результаті частина Сум залишилася без електропостачання.
Деякі медичні заклади працюють на генераторах.
Всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 23 серпня у Кривому Розі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.