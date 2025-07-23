Росія атакувала Суми: частина міста без світла

Ворог обстріляв Сумщину / © t.me/Sumy_news_ODA

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Російської загарбники ударними безпілотниками атакували об’єкти цивільної інфраструктури Сум.

Про це повідомив очільник міста Артем Кобзар.

У результаті частина Сум залишилася без електропостачання.

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Деякі медичні заклади працюють на генераторах.

Всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 23 серпня у Кривому Розі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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