Обстрел Киева: что происходит на месте обстрелов (фото, видео)

Последствия атаки на Киев / © Associated Press

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Россияне в ночь на 21 июля атаковали Киев. Один погибший и восемь пострадавших — таковы последствия обстрела столицы. Уже в который раз повреждена станция метро «Лукьяновская». От падения обломков «Шахеда» сгорела квартира в жилом комплексе неподалеку.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

«Лукьяновка» в очередной раз пережила удар «Шахеда». Станция метро в этом районе — главное укрытие и оккупанты в очередной раз ударили по входу. Облако пыли добралась до платформ. Люди рассказывают, что из-за этого нечем было дышать.

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Как подземка станция метро не работает, но работает, как укрытие.

Последствия обстрела Киева / © Associated Press

Георгий рассказывает, что несмотря на взрывы и пыль, паники среди людей не было.

Рядом со станцией метро кофейня, в которую корреспонденты ТСН всегда ходят проверять — выстояла ли она после ночи. Заведение известно тем, что 5 раз выбили окна и 5 раз восстановились, сегодня ночью был шестой удар. Лозунг этой кофейни — «у нас нет окон, но есть несокрушимая воля». Побиты также маленькие лавочки.

В жилом комплексе после атаки как раз заканчивают тушить пожар. Здесь выгорели несколько квартир, повреждены несколько балконов. Немного пострадали и автомобили. По этому жилому комплексу прилетает уже не впервые, однако на этот раз — в другую секцию. Ранее здесь были погибшие, во время этого обстрела — обошлось без жертв.

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«Сегодня мы спустились второй раз и были возле лифта, как раз в коридоре этой квартиры, куда прилетел „Шахед“, — рассказала женщина.

Еще одна жительница дома Валентина поделилась, что нынешняя ночь была «максимально тяжелая, как всегда».

«Мы уже сбились со счета, сколько было взрывов», — добавила девушка.

Люди, несмотря на тяжелую ночь, говорят, что выстоят.

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Напомним, этой ночью армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Погиб один человек. В общем разрушения и сильные пожары из-за атаки произошли в нескольких районах столицы. В частности, под ударом оказалась Лукьяновка.

Из-за российского обстрела была повреждена станция метро «Лукьяновская». Она временно останавливала свою работу. Поезда проезжали мимо без остановки. Впрочем, через несколько часов она заработала на вход и на выход.