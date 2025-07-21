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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Атаки 2000 «Шахедов» по Украине: Игнат сделал эмоциональное заявление

Юрий Игнат отметил, как такие заявления о 2000 «Шахедов» использует российская пропаганда, чтобы запугать украинцев.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

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Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга о том, что Россия планирует применять до 2000 дронов «Шахед» за одну атаку по Украине. Игнат призвал к осторожным комментариям и объяснил почему.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что с глубоким уважением относится к партнерам Украины, в частности тем, которые помогают ей и призывают к помощи, «но в конце концов всколыхнула информационное пространство эта новость».

Представитель Воздушных сил призвал экспертов осторожно оперировать цифрами, ведь в унисон с ними активизировалась российская пропаганда, которая прибегла к запугиванию.

«У нас речь шла в Украине о тысяче („Шахедов“ — ред.), здесь уже — две, немцы говорят, и соответственно реакция общества очевидна. Я хочу все же призвать экспертов из западных стран осторожно оперировать этими цифрами, потому что если вы бы увидели — сразу российская пропаганда что сделала? Телеканал «Звезда» российский достал из-за крамов заготовленное заранее видео с «Алабуги» — ясно, что не один день снимался этот ролик — и они в унисон с комментарием немецкого полковника показали «Вот, посмотрите, какая у нас агневая мощь», — высказался Игнат.

Он добавил, что на ролике россияне показали с разных ракурсов просто планеры самих БпЛА, которые изготавливают в «Алабуге». Все для того, чтобы продемонстрировать, что производство дронов продолжается. Цель врага — давление и запугивание. Поэтому такие вещи нужно, не преуменьшая угрозы, комментировать очень-очень осторожно, объяснил спикер ВС.

«У нас своих комментаторов хватает сегодня. Многие сидят в студии на таких информационных каналах, которые только и ожидают какого-то хейта, критики необоснованной, там разные „Криволапы“ и так далее, которые поучают со своего дивана, как нам правильно организовывать противовоздушную оборону с теми средствами, что у нас сегодня есть», — рассказал Игнат.

«Еще раз призываю, просим очень аккуратно комментировать то, что происходит сегодня во время российских ударов», — добавил он.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОСЛУШАЙТЕ, что россияне наделали ночью! ИГНАТ об одной из самых масштабных атак! При чем здесь ПОГОДА?!

Напомним, накануне руководитель штаба планирования и командования Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что планы России по атакам по Украине предусматривают возможность одновременного применения до 2000 ударных дронов, чтобы вызвать у общества «усталость от войны».

По подсчетам аналитиков Института изучения войны (ISW), если темпы ночных российских ударов по Украине продолжат расти, агрессор потенциально сможет осуществить массированную атаку 2000 «Шахедов» уже в ноябре 2025 года.

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