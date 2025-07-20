Может ли РФ запускать по Украине 2000 дронов одновременно: эксперт ответил

Воздушные атаки РФ

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Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

Однако авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап не разделяет это мнение. В чем состоит его оптимизм, Криволап рассказал в комментарии «Киев 24».

«Для того чтобы бить 2000 тысячами „Шахедов“ каждую ночь, россиянам нужно построить не один завод, а 10–20 заводов для производства БПЛА. Это потребует значительного увеличения поставок комплектующих из Китая», — объяснил эксперт.

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Он утверждает, что россияне не могут превысить средний показатель в 90 «Шахедов», запущенных в сутки.

«Я когда вижу цифру „2000 шахедов“, задаю вопрос — а кто целевая аудитория. Целевая аудитория — не украинцы. Это наши западные партнеры, которых хотят побудить к активным действиям», — считает Криволап.

В то же время он признал, что РФ действительно увеличила производство «Шахедов», поэтому их количество для ударов по Украине будет постоянно увеличиваться.

Напомним, что президент Зеленский подтвердил планы России запускать по 1000 дронов в сутки.

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Ранее в NYT предупредили, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Кроме того, волонтер Мария Берлинская сделала жуткий прогноз на 2026 год, заявив о тысячах дронов-убийц во Львове и Черновцах. Она считает, что самый большой воздушный террор РФ начнет зимой 2025-26 и в последующие годы.