Чи може РФ запускати по Україні 2000 дронів одночасно: експерт відповів

Повітряні атаки РФ

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Німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.

Проте авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап не поділяє цю думку. У чому полягає його оптимізм, Криволап розповів у коментарі «Київ 24».

«Для того, щоб бити 2000 тисячами „Шахедів“ щоночі, росіянам потрібно побудувати не один завод, а 10–20 заводів для виробництва БПЛА. Це вимагатиме значного збільшення постачання комплектуючих з Китаю», — пояснив експерт.

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Він стверджує, що росіяни наразі не можуть перевищити середній показник у 90 «Шахедів», запущених на добу.

«Я, коли бачу цифру „2000 шахедів“, ставлю питання — а хто цільова аудиторія. Цільова аудиторія — не українці. Це наші західні партнери, яких хочуть пробути до активних дій», — вважає Криволап.

Водночас, він визнав, що РФ дійсно збільшила виробництво «Шахедів», тому їхня кількість для ударів по Україні буде щоразу збільшуватися.

Нагадаємо, що президент Зеленський підтвердив плани Росії запускати по 1000 дронів на добу

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Раніше у NYT попередили, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

Крім того, волонтерка Марія Берлінська зробила моторошний прогноз на 2026 рік, заявивши про тисячі дронів-убивць у Львові та Чернівцях. Вона вважає, що найбільший повітряний терор РФ розпочне взимку 2025-26 і в подальші роки.