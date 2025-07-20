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На Київщині до кінця доби можливі перебої зі світлом: що сталося
Синоптики прогнозують потужні грози.
До кінця доби 20 липня синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області, які можуть призвести до перебоїв з електропостачанням.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують потужні грози на Київщині.
У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, від понеділка, 21 липня, в Україну повертається суха та спекотна погода, подекуди повітря прогріється до 37 градусів.