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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Київщині до кінця доби можливі перебої зі світлом: що сталося

Синоптики прогнозують потужні грози.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
гроза

гроза / © unsplash.com

До кінця доби 20 липня синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області, які можуть призвести до перебоїв з електропостачанням.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують потужні грози на Київщині.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, від понеділка, 21 липня, в Україну повертається суха та спекотна погода, подекуди повітря прогріється до 37 градусів.

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