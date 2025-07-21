Когда Россия сможет запускать по Украине 2000 "Шахедов" за раз: подсчеты ISW

Атака «Шахедами» по Украине / © ТСН.ua

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Представители Германии и Украины пришли к выводу, что Россия активно наращивает производство дронов типа «Шахед», чтобы в будущем осуществлять еще более масштабные атаки с использованием большого количества беспилотников — до 2000 за одну ночь. Если темпы ночных ударов продолжат расти, российская армия потенциально сможет осуществить такой массированный обстрел уже в ноябре 2025 года.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Как сообщил 19 июля руководитель штаба планирования и командования Министерства обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг, Россия намерена еще больше расширить свои мощности для серийного производства дронов с целью запуска 2000 аппаратов за одну ночную атаку против Украины.

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Генерал-майор акцентировал, что Украине вместе с союзниками стоит сосредоточиться на поиске экономически целесообразных способов нейтрализации таких массированных атак, ведь традиционные средства противовоздушной обороны, в частности дорогие ракеты Patriot, не являются эффективным решением в борьбе с дронами.

По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ, майора Роберта Бровди, по состоянию на 4 июля Россия уже была способна запускать до 1000 дронов одновременно благодаря наращенным темпам производства и накопленным запасам.

Главное управление разведки Минобороны Украины еще 9 июня отмечало, что россияне изготавливают около 170 дронов типа «Шахед» ежедневно, а до конца 2025 года планируют довести эту цифру до 190 единиц в сутки.

В течение последних недель зафиксировано резкое увеличение количества ударных и ложных «Шахедов» в ночных обстрелах. Самая масштабная атака по Украине состоялась в ночь на 9 июля — тогда было выпущено 728 дронов.

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Высокие темпы наращивания производства в течение последних месяцев позволили России существенно увеличить интенсивность атак. Если в период с января по май 2025 года количество дронов в ночных атаках редко превышало 200 единиц, то уже в конце мая было зафиксировано запуск 250 дронов за ночь, а в начале июля — более 700.

В июне и июле 2025 года средний месячный прирост количества дронов-камикадзе в ночных атаках составил 31%.

«Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия может достичь способности запускать до 2000 дронов за одну ночь уже в ноябре 2025 года, если текущая динамика сохранится. Прогноз теряет актуальность, если ежемесячный темп роста изменится (возрастет или упадет) с 31%», — говорится в оценке аналитиков.

Они добавили, что, вероятно, Россия не сможет регулярно осуществлять атаки такой интенсивности ежедневно, но продолжит тактику мощных ударов, после которых будут следовать дни с менее массированными обстрелами.

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В ISW отметили, что поддержка Запада в развитии и производстве украинских дронов-перехватчиков остается ключевым фактором для эффективного противодействия масштабным ударам врага и защиты мирного населения.

К слову, авиаэксперт и аналитик Константин Криволап не разделяет мнение Фройдинга о способности россиян запускать по Украине до 2000 дронов одновременно. Он объяснил, что для воплощения этого в жизнь врагу надо построить 10-20 заводов для производства БпЛА.