Коли Росія зможе запускати по Україні 2000 "Шахедів" за раз: підрахунки ISW

Атака «Шахедами» по Україні / © ТСН.ua

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Представники Німеччини та України дійшли висновку, що Росія активно нарощує виробництво дронів типу «Шахед», щоб у майбутньому здійснювати ще масштабніші атаки з використанням великої кількості безпілотників — до 2000 за одну ніч. Якщо темпи нічних ударів продовжать зростати, російська армія потенційно зможе здійснити такий масований обстріл уже в листопаді 2025 року.

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомив 19 липня керівник штабу планування і командування Міністерства оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, Росія має намір ще більше розширити свої потужності для серійного виробництва дронів із метою запуску 2000 апаратів за одну нічну атаку проти України.

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Генерал-майор акцентував, що Україні разом із союзниками варто зосередитися на пошуку економічно доцільніших способів нейтралізації таких масованих атак, адже традиційні засоби протиповітряної оборони, зокрема дорогі ракети Patriot, не є ефективним рішенням у боротьбі з дронами.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, майора Роберта Бровді, станом на 4 липня Росія вже була спроможна запускати до 1000 дронів одночасно завдяки нарощеним темпам виробництва та накопиченим запасам.

Головне управління розвідки Міноборони України ще 9 червня зазначало, що росіяни виготовляють близько 170 дронів типу «Шахед» щодня, а до кінця 2025 року планують довести цю цифру до 190 одиниць на добу.

Протягом останніх тижнів зафіксовано різке збільшення кількості ударних і хибних «Шахедів» у нічних обстрілах. Наймасштабніша атака по Україні відбулася у ніч проти 9 липня — тоді було випущено 728 дронів.

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Високі темпи нарощування виробництва впродовж останніх місяців дозволили Росії суттєво збільшити інтенсивність атак. Якщо в період від січня до травня 2025 року кількість дронів у нічних атаках рідко перевищувала 200 одиниць, то вже наприкінці травня було зафіксовано запуск 250 дронів за ніч, а на початку липня — понад 700.

У червні та липні 2025 року середній місячний приріст кількості дронів-камікадзе в нічних атаках становив 31%.

«Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія може досягти спроможності запускати до 2000 дронів за одну ніч уже в листопаді 2025 року, якщо поточна динаміка збережеться. Прогноз втрачає актуальність, якщо щомісячний темп зростання зміниться (зросте або впаде) з 31%», — йдеться в оцінці аналітиків.

Вони додали, що, ймовірно, Росія не зможе регулярно здійснювати атаки такої інтенсивності щодня, але продовжить тактику потужних ударів, після яких слідуватимуть дні з менш масованими обстрілами.

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В ISW наголосили, що підтримка Заходу в розвитку та виробництві українських дронів-перехоплювачів залишається ключовим чинником для ефективної протидії масштабним ударам ворога та захисту мирного населення.

До слова, авіаексперт та аналітик Костянтин Криволап не поділяє думку Фройдінга про спроможності росіян запускати по Україні до 2000 дронів одночасно. Він пояснив, що задля втілення цього в життя ворогу треба збудувати 10-20 заводів для виробництва БпЛА.