Нічна атака на Київ: Єрмак пообіцяв відповідь "божевільному путіну"

Атака на Київ

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв відповідь на нічну атаку по Києву.

Про це посадовець написав у Telegram.

«Київ після російської атаки — знову терор цивільних, удари, які позбавлені сенсу. Відповідь є і буде. Але росія має припинити вогонь і завершувати війну. Примусити божевільного путіна до цього можливо шляхом „миру через силу“. Україна ставатиме все міцнішою, постійно. Буде більше нашої зброї», — написав Єрмак.

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Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російські війська влаштувала масовану атаку на Київ, застосовувавши ракети і безпілотники. Через ворожі удари загинула людина, ще одна особа постраждала.

У Шевченківському, Дніпровському та Святошинському районах столиці зафіксовані наслідки ударів: пошкодження та пожежі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАХЕД ЗРУЙНУВАВ КІЛЬКА ПОВЕРХІВ ВИСОТКИ У КИЄВІ