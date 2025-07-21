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- Війна
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Нічна атака на Київ: Єрмак пообіцяв відповідь "божевільному путіну"
Примусити Путіна до завершення війни можливо шляхом «миру через силу», зазначив Андрій Єрмак.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв відповідь на нічну атаку по Києву.
Про це посадовець написав у Telegram.
«Київ після російської атаки — знову терор цивільних, удари, які позбавлені сенсу. Відповідь є і буде. Але росія має припинити вогонь і завершувати війну. Примусити божевільного путіна до цього можливо шляхом „миру через силу“. Україна ставатиме все міцнішою, постійно. Буде більше нашої зброї», — написав Єрмак.
Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російські війська влаштувала масовану атаку на Київ, застосовувавши ракети і безпілотники. Через ворожі удари загинула людина, ще одна особа постраждала.
У Шевченківському, Дніпровському та Святошинському районах столиці зафіксовані наслідки ударів: пошкодження та пожежі.
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