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- Війна
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Атаки 2000 "Шахедів" по Україні: Ігнат зробив емоційну заяву
Юрій Ігнат зазначив, як такі заяви про 2000 «Шахедів» використовує російська пропаганда, аби залякати українців.
Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга про те, що Росія планує застосовувати до 2000 дронів «Шахед» за одну атаку по Україні. Ігнат закликав до обережним коментарів і пояснив чому.
Про це він розповів у ефірі телемарафону.
Ігнат зазначив, що з глибокою повагою ставиться до партнерів України, зокрема тих, що допомагають їй і закликають до допомоги, «але зрештою сколихнула інформаційний простір ця новина».
Речник Повітряних сил закликав експертів обережно оперувати цифрами, адже в унісон з ними активізувалася російська пропаганда, яка вдалася до залякувань.
«У нас мова йшла в Україні про тисячу („Шахедів“ — ред.), тут уже — дві, німці говорять, і відповідно реакція суспільства є очевидною. Я хочу все ж таки закликати експертів із західних країн обережно оперувати цими цифрами, тому що якщо ви б побачили — одразу російська пропаганда що зробила? Телеканал «Звезда» російський дістала із-за крамов заготовлене заздалегідь відео з «Алабуги» — ясно, що не один день знімався цей ролик — і вони в унісон з коментарем німецького полковника показали «Ось, подивіться, яка в нас агнєвая мощ», — висловився Ігнат.
Він додав, що на ролику росіяни показали з різних ракурсів просто планери самих БпЛА, які виготовляють в«Алабузі». Усе задля того, аби продемонструвати, що виробництво дронів триває. Мета ворога — тиск та залякування. Тому такі речі потрібно, не применшуючи загрози, коментувати дуже-дуже обережно, пояснив речник ПС.
«У нас своїх коментаторів вистачає сьогодні. Багато хто сидять в студії на таких інформаційних каналах, які тільки і очікають якогось хейта, критики необґрунтованої, там різні „Криволапи“ і так далі, які повчають зі свого дивану, як нам правильно організовувати протиповітряну оборону із тими засобами, що в нас сьогодні є», — розповів Ігнат.
«Ще раз закликаю, просимо дуже акуратно коментувати те, що відбувається сьогодні під час російських ударів», — додав він.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОСЛУХАЙТЕ, що росіяни наробили вночі! ІГНАТ про одну з НАЙМАСОВАНІШИХ АТАК! До чого тут ПОГОДА?!
Нагадаємо, напередодні керівник штабу планування і командування Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що плани Росії щодо атак по Україні передбачають можливість одночасного застосування до 2000 ударних дронів, аби викликати у суспільства «втому від війни».
За підрахунками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), якщо темпи нічних російських ударів по Україні продовжать зростати, агресорка потенційно зможе здійснити масовану атаку 2000 «Шахедів» уже в листопаді 2025 року.