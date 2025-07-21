Атаки 2000 "Шахедів" по Україні: Ігнат зробив емоційну заяву

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

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Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга про те, що Росія планує застосовувати до 2000 дронів «Шахед» за одну атаку по Україні. Ігнат закликав до обережним коментарів і пояснив чому.

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що з глибокою повагою ставиться до партнерів України, зокрема тих, що допомагають їй і закликають до допомоги, «але зрештою сколихнула інформаційний простір ця новина».

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Речник Повітряних сил закликав експертів обережно оперувати цифрами, адже в унісон з ними активізувалася російська пропаганда, яка вдалася до залякувань.

«У нас мова йшла в Україні про тисячу („Шахедів“ — ред.), тут уже — дві, німці говорять, і відповідно реакція суспільства є очевидною. Я хочу все ж таки закликати експертів із західних країн обережно оперувати цими цифрами, тому що якщо ви б побачили — одразу російська пропаганда що зробила? Телеканал «Звезда» російський дістала із-за крамов заготовлене заздалегідь відео з «Алабуги» — ясно, що не один день знімався цей ролик — і вони в унісон з коментарем німецького полковника показали «Ось, подивіться, яка в нас агнєвая мощ», — висловився Ігнат.

Він додав, що на ролику росіяни показали з різних ракурсів просто планери самих БпЛА, які виготовляють в«Алабузі». Усе задля того, аби продемонструвати, що виробництво дронів триває. Мета ворога — тиск та залякування. Тому такі речі потрібно, не применшуючи загрози, коментувати дуже-дуже обережно, пояснив речник ПС.

«У нас своїх коментаторів вистачає сьогодні. Багато хто сидять в студії на таких інформаційних каналах, які тільки і очікають якогось хейта, критики необґрунтованої, там різні „Криволапи“ і так далі, які повчають зі свого дивану, як нам правильно організовувати протиповітряну оборону із тими засобами, що в нас сьогодні є», — розповів Ігнат.

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«Ще раз закликаю, просимо дуже акуратно коментувати те, що відбувається сьогодні під час російських ударів», — додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОСЛУХАЙТЕ, що росіяни наробили вночі! ІГНАТ про одну з НАЙМАСОВАНІШИХ АТАК! До чого тут ПОГОДА?!

Нагадаємо, напередодні керівник штабу планування і командування Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що плани Росії щодо атак по Україні передбачають можливість одночасного застосування до 2000 ударних дронів, аби викликати у суспільства «втому від війни».

За підрахунками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), якщо темпи нічних російських ударів по Україні продовжать зростати, агресорка потенційно зможе здійснити масовану атаку 2000 «Шахедів» уже в листопаді 2025 року.

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