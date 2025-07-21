Битва на Донеччині: військовий експерт назвав можливе місце вирішального бою

Місто Мирноград на Донеччині / © ГУ Національної поліції в Донецькій області

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Російські окупанти хочуть підійти до Мирнограда Донецької області та намагаються зробити оточення в цьому районі. Ключовими воротами та битвою, яка, скоріше за все, буде розгортатися дорогою до цілі — є населений пункт Гришине.

Таку думку в інтерв’ю OBOZ.UA висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він додав, що Сили оборони намагаються перешкодити просуванню ворога.

«Росіяни хочуть поступово підійти саме до Мирнограда. І тут ключовими воротами і ключовою битвою, яка, скоріше за все, буде розгортатися, є населений пункт Гришине. Він стане чи не єдиними вхідними воротами до Мирнограда, приблизно 8 км. Скоріше за все, там росіяни хочуть по струмку поступово рухатися до цього міста і досягнути цілей оперативного оточення. Наші військові це розуміють і намагаються зупинити це просування росіян», — пояснив експерт.

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Ворг змінив характер бойових дій

Загарбники за допомогою безпілотників на відстані 20-25 км від лінії бойового зіткнення намагаються встановити контроль над логістикою. Якщо наші бійці знищують лише військові автівки й військових, то росіяни не гребують нічим.

«Зокрема, в цьому районі вони наразі атакують дуже активно в районі населених пунктів Разіне, Федорівка, Родинське тощо, для того, аби знищити в тому числі цивільних, зробити цю зону безжиттєвою», — розповів Жмайло.

За його словами, час покаже у якому напрямку рухатиметься ворог. Окрім Мирнограда росіяни можуть піти на Родинське, Гришине, Новоолександрівку, щоб ускладнити оборону нашого гарнізону.

Плани ворога стосовно Костянтинівки

Ще одним складним напрямком на фронті є Костянтинівка. Але російські війська просуваються там повільніше, оскільки передусім їм потрібно взяти Яблунівку та Олександро-Калинове. У разі прориву в цих напрямках до околиць Костянтинівки залишиться лише 4–6 кілометрів.

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Це дозволить поступово тиснути в бік міста, змушуючи українські підрозділи відступати з нинішніх позицій — зокрема в районах Щербинівки, Петрівки та Клебан-Бика. Такий розвиток подій може відкрити для противника шлях до операційного простору та відтіснення наших сил від Торецька.

«Величезні труднощі в ворога з боями у міській забудові. Всю західну частину міста Часів Яр ми контролюємо, в Торецьку, тривають важкі бої, але ми досі знаходимося на північних околицях, намагаючись їх затримати в цих руїнах. Намагання ворога обійти місто Часів Яр з півночі також на щастя поки що не принесли успіху. Тут росіяни певною мірою загальмовані і, можливо, більше зосереджуються на напрямку Григорівка-Маркове, для того, аби вийти на кряж висот і таким чином ускладнювати логістику по великій агломерації міст від Слов’янська до Костянтинівки, щоб розвернути там свою артилерію, екіпажі своїх дронів на оптоволокні», — зазначив Жмайло.

Нагадаємо, аналітики ISW в останньому звіті повідомили про те, що ворог просунувся на двох напрямках — на півночі Сумської області та в районі Покровська. Своєю чергою, українські сили мають успіхи на Новопавлівському напрямку.