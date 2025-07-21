Битва на Донеччине: военный эксперт назвал возможное место решающего боя

Город Мирноград в Донецкой области / © ГУ Национальной полиции в Донецкой области

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Российские кафиры хотят подойти к Мирнограду Донецкой области и пытаются сделать окружение в этом районе. Ключевыми воротами и битвой, которая, скорее всего, будет разворачиваться по цели — является населенный пункт Гришино.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он добавил, что Силы обороны пытаются помешать продвижению врага.

«Россияне хотят постепенно подойти именно к Мирнограду. И здесь ключевыми воротами и ключевой битвой, которая, скорее всего, будет разворачиваться, является населенный пункт Гришино. Он станет едва ли не единственными входными воротами в Мирноград, примерно 8 км. Скорее всего, там россияне хотят по ручью постепенно двигаться в этот город и достичь целей оперативного окружения. Наши военные это понимают и пытаются остановить это продвижение россиян», — объяснил эксперт.

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Ворг изменил характер боевых действий

Захватчики с помощью беспилотников в 20-25 км от линии боевого столкновения пытаются установить контроль над логистикой. Если наши бойцы уничтожают только военные автомобили и военных, то россияне не гнушаются ничем.

«В частности, в этом районе они атакуют очень активно в районе населенных пунктов Разино, Федоровка, Родинское и т.д., для того, чтобы уничтожить в том числе гражданских, сделать эту зону безжизненной», — рассказал Жмайло.

По его словам, время покажет, в каком направлении будет двигаться враг. Кроме Мирнограда россияне могут пойти на Родинское, Гришино, Новоалександровку, чтобы усложнить оборону нашего гарнизона.

Планы врага относительно Константиновки

Еще одним сложным направлением на фронте является Константиновка. Но российские войска продвигаются там медленнее, поскольку, прежде всего, им нужно взять Яблоновку и Александро-Калиново. В случае прорыва в этих направлениях до окраин Константиновки останется всего 4-6 километров.

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Это позволит постепенно давить в сторону города, заставляя украинские подразделения отступать с нынешних позиций, в частности, в районах Щербиновки, Петровки и Клебан-Быка. Такое развитие событий может открыть для противника путь к операционному пространству и оттеснению наших сил от Торецка.

«Огромные трудности у врага с боями в городской застройке. Всю западную часть города Часов Яр мы контролируем, в Торецке, продолжаются тяжелые бои, но мы до сих пор находимся на северных окраинах, пытаясь их задержать в этих развалинах. Попытки врага обойти город Часов Яр с севера также к счастью пока не принесли успеха. Здесь россияне в определенной степени затормозились и, возможно, больше сосредотачиваются на направлении Григоровка-Марково, для того, чтобы выйти на кряж высот и таким образом усложнять логистику по большой агломерации городов от Славянска до Константиновки, чтобы развернуть там свою артиллерию, экипажи своих дронов на оптоволокне», — отметил Жмайло.

Напомним, аналитики ISW в последнем отчете сообщили о том, что враг продвинулся по двум направлениям — на севере Сумской области и в районе Покровска. В свою очередь, украинские силы имеют успехи на Новопавловском направлении.