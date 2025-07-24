- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Одессу: власти рассказали о последствиях
В ночь на 24 июля Россия совершила массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками.
В ночь на 24 июля российские войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе, в результате чего возник ряд пожаров и повреждений в разных районах города.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров», — отметил глава ОВА.
По его словам, в результате обстрела произошло возгорание двух этажей жилой многоэтажки, кровли двухэтажного дома, а также торговых павильонов и автозаправочной станции.
Кроме того, зафиксировано повреждение памятников архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Все профильные службы уже приступили к работе по ликвидации последствий вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.