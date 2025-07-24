Атака БпЛА на Одессу: власти рассказали о последствиях

Работа сил ПВО / © Getty Images

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В ночь на 24 июля российские войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе, в результате чего возник ряд пожаров и повреждений в разных районах города.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров», — отметил глава ОВА.

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По его словам, в результате обстрела произошло возгорание двух этажей жилой многоэтажки, кровли двухэтажного дома, а также торговых павильонов и автозаправочной станции.

Кроме того, зафиксировано повреждение памятников архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Все профильные службы уже приступили к работе по ликвидации последствий вражеской атаки.

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Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 24 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.