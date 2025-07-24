В Defence Express объяснили, когда Украина получит обещанные Трампом Patriot

ПВО Patriot / © portal.lviv.ua

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США и Германия договорились предоставить Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Однако немецкое издание Spiegel сообщило, что эти комплексы могут прибыть не раньше весны 2026 года.

Эту ситуацию прокомментировал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала Эспрессо.

«Ни одна из сторон не сказала неправду, вопрос только в том, какую часть правды они сообщили. Когда мы обсуждали заявление Гегсета и Писториуса, то они говорили о системах Patriot, которые можно передать относительно быстро», — отметил эксперт.

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Он привел пример Швейцарии, которая должна была ждать Patriot до шести лет, даже по контрактным обязательствам. По его словам, немцы мыслят в пределах мирного времени, тогда как Украине системы нужны «на вчера».

Киричевский подтвердил, что Spiegel не ошибся, ведь речь идет о перенаправлении батареи Patriot, которая предназначалась ранее для Швейцарии. Именно эта батарея поступит Украине не раньше весны 2026 года.

В то же время эксперт обратил внимание на неопределенные политические заявления, прозвучавшие со стороны западных партнеров.

«Прозвучало какое-то политическое заявление, что, мол, недели. Ну, может, кто-то из них имел в виду, что половина года это 25 недель. Но мерить сроки поставки таким образом — это, мягко говоря, коварно», — сказал Киричевский.

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Он подчеркнул, что Украине нужна не только пассивная ожидаемая позиция, а упорная дипломатическая и политическая инициатива, чтобы получить ПВО как можно скорее.

Эксперт также напомнил об опасности, которую создает нехватка Patriot в Украине:

«Чем меньше Patriot, тем дольше сохраняется ситуация, когда в Украине остаются неприкрытые регионы, в том числе от баллистических ракет. Это приводит к потерям среди военных, гражданских и разрушению инфраструктуры», — заявил он.

Киричевский обратил внимание на ошибочное представление, что можно избежать ударов, просто не собирая людей в конкретных точках:

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«Россияне бьют баллистику повсюду, где мы не можем ее прикрыть. И даже если всех по одному расставить — к сожалению, туда все равно прилетит», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Германия планирует предоставить Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако сроки поставки пока неизвестны.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фдридрих Мерц сделал заявление о сроках передачи Германии систем Patriot от США.