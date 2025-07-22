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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Patriot для Украины: военный объяснил, почему их не удастся применить сразу

Тимочко подчеркнул: даже если Patriot передадут в ближайшее время, ВСУ нужно время на обучение и логистику.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Патриот

Патриот / © Clash Report в сети Х

Германия планирует предоставить Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако сроки поставки пока неизвестны. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что подобные поставки требуют времени, в частности — на подготовку украинских расчетов.

Об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

Стоит отметить, что пока известно лишь об обещании со стороны США передать комплексы Германии, а уже оттуда они попадут в Украину.

В то же время Тимочко пояснил, что передача Patriot является нелегкой задачей. Он отметил, что даже если комплексы Patriot будут переданы в ближайшее время, их боевое использование станет возможным только после подготовки личного состава. Для работы с современными системами нужны военные с высоким уровнем знаний.

«Мало просто их получить. Мы должны подготовить людей, сформировать экипажи, провести обучение. Отбор достаточно серьезный, потому что нужны специалисты с высоким уровнем знаний», — добавил Тимочко.

По его словам, кроме обучения, Украина должна обеспечить целую инфраструктуру для обслуживания комплексов: логистику, ремонтные базы, места дислокации и зоны патрулирования.

«Я думаю, что все это происходило за кадром. Теперь встал вопрос конечного оформления документов и передачи их в Украину», — добавил военный.

Ранее Мерц сделал заявление о сроках передачи Германии систем Patriot от США.

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